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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Crest of Darkness

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Новое видео CREST OF DARKNESS



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The Ultimate Truth, новое видео CREST OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “My Ghost”, выход которого намечен на 18 октября на My Kingdom Music:

1. My Ghost
2. Infected
3. The Will Of God
4. Call Of The Moon
5. Satanic
6. Sacrificed To The Sun
7. The Awakening
8. Under My Spell
9. The Ultimate Truth




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9 окт 2024
gravitgroove
Нужно отдать должное этому чуваку за артистизм и мейкап. Выглядит убедительно отталкивающе, без налета готического глэма, как ранняя сцена, и что у самого был ранее. Только антураж какой-то не очень... сильно рок эн ролльно.
Трек прикольный.

просмотров: 184

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