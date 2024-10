сегодня



Новое видео CREST OF DARKNESS



The Ultimate Truth, новое видео CREST OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “My Ghost”, выход которого намечен на 18 октября на My Kingdom Music:



1. My Ghost

2. Infected

3. The Will Of God

4. Call Of The Moon

5. Satanic

6. Sacrificed To The Sun

7. The Awakening

8. Under My Spell

9. The Ultimate Truth







