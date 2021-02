сегодня



Участники THE STOOGES, PENTAGRAM и TESTORS в THE LIMIT



"Kitty Gone", новая песня группы THE LIMIT, в состав которой входят участники THE STOOGES, PENTAGRAM, TESTORS и DAWNRIDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Caveman Logic", выход которого запланирован на 9 апреля на Svart Records.



















