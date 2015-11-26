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The Limit

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Новое видео THE LIMIT



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"Death Of My Soul", новое видео группы THE LIMIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Caveman Logic, выходящего девятого апреля на Svart Records.

Трек-лист:

"Over Rover"
"Black Sea"
"These Days"
"Human vs Nature"
"Fleeting Thoughts"
"Caveman Logic"
"Sir Lancelot"
"Life’s Last Night"
"When Life Gets Scorched"
"Kitty Gone"
"Death Of My Soul"
"Enough’s Enough"

THE LIMIT Feat. PENTAGRAM, TESTORS, THE STOOGES Members Release "Death Of My Soul" Music Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


26 мар 2021, 22:02		из 70-х копают в 60-е со звуком 90-х


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