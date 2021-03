сегодня



Новое видео THE LIMIT



"Death Of My Soul", новое видео группы THE LIMIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Caveman Logic, выходящего девятого апреля на Svart Records.



Трек-лист:



"Over Rover"

"Black Sea"

"These Days"

"Human vs Nature"

"Fleeting Thoughts"

"Caveman Logic"

"Sir Lancelot"

"Life’s Last Night"

"When Life Gets Scorched"

"Kitty Gone"

"Death Of My Soul"

"Enough’s Enough"







+0 -1



( 1 ) просмотров: 146