сегодня



Видео с текстом от LOST DIVISION



LOST DIVISION опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Queen", которая взята из дебютного альбома "Cuts And Scars", выход которого намечен на 28 мая на Inverse Records.



Трек-лист:



"In Memoriam 2.0"

"Trapped"

"Stay"

"I'd Rather Die"

"No God"

"The Queen"

"The Killer"

"Lovely Day"

"Insanity"

"Mayhem"







