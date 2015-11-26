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Новое видео LOST DIVISION
"No God", новое видео группы LOST DIVISION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Cuts And Scars", выход которого намечен на 28 мая на Inverse Records.
Трек-лист:
"In Memoriam 2.0"
"Trapped"
"Stay"
"I'd Rather Die"
"No God"
"The Queen"
"The Killer"
"Lovely Day"
"Insanity"
"Mayhem"
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