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Lost Division

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FinlandФинляндия
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Новое видео LOST DIVISION



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"No God", новое видео группы LOST DIVISION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Cuts And Scars", выход которого намечен на 28 мая на Inverse Records.

Трек-лист:

"In Memoriam 2.0"
"Trapped"
"Stay"
"I'd Rather Die"
"No God"
"The Queen"
"The Killer"
"Lovely Day"
"Insanity"
"Mayhem"

Finland's LOST DIVISION Release New Single / Video "No God" В 



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