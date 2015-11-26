все новости группы







Impure Wilhelmina

?

-

-





4 мар 2021 : Новая песня IMPURE WILHELMINA



4 мар 2021



Новая песня IMPURE WILHELMINA



"Gravel", новая песня группы IMPURE WILHELMINA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Antidote, выход которого запланирован на 21 мая на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Solitude”

“Midlife Hollow”

“Gravel”

“Dismantling”

“Jasmines”

“Vicious”

“Torrent”

“Unpredicted Sky”

“Antidote”

“Everything Is Vain”







+0 -1



просмотров: 105

