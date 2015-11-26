Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 494
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 29
[= ||| все новости группы



*

Impure Wilhelmina

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 4 мар 2021

Новая песня IMPURE WILHELMINA



*
zoom
*
* *
"Gravel", новая песня группы IMPURE WILHELMINA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Antidote, выход которого запланирован на 21 мая на Season Of Mist.

Трек-лист:

“Solitude”
“Midlife Hollow”
“Gravel”
“Dismantling”
“Jasmines”
“Vicious”
“Torrent”
“Unpredicted Sky”
“Antidote”
“Everything Is Vain”

IMPURE WILHELMINA Reveals New Album Details; Shares First Single



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом