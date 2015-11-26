28 апр 2021



Новое видео IMPURE WILHELMINA



"Midlife Hollow", новое видео группы IMPURE WILHELMINA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Antidote", выход которого запланирован на 21 мая на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Solitude”

“Midlife Hollow”

“Gravel”

“Dismantling”

“Jasmines”

“Vicious”

“Torrent”

“Unpredicted Sky”

“Antidote”

“Everything Is Vain”

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