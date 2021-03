все новости группы







Temtris

?

-

-





5 мар 2021 : Новый альбом TEMTRIS выйдет весной



сегодня



Новый альбом TEMTRIS выйдет весной



TEMTRIS объявили о том, что в конце апреля на Wormholedeath Records состоится релиз нового альбома "Ritual Warfare".



Трек-лист:



"Race To The End"

"One For All"

"Seven Sins Of Man"

"Forever"

"Ritual Warfare"

"Tempus Aeturnum"

"Erased"

"Always United"







+0 -0



просмотров: 173