Обложка и трек-лист нового альбома TEMTRIS



TEMTRIS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Khaos Divine, релиз которого намечен на 17 марта на WormHoleDeath Records.



Трек-лист:



"The Grand Design"

"Khaos Divine"

"Eternal Death Machine"

"Dreams Or Reality"

"The Lies Become The Truth"

"The Path"

"Revenge"

"Evolution Of Hate"

"Ground Zero"







