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Cvlt Ov the Svn

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Новое видео CVLT OV THE SVN



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"My Venom", новое видео группы CVLT OV THE SVN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Dragon!", выходящего седьмого мая на Napalm Records.

Трек-лист:

"We Are The Dragon"
"My Venom"
"Don’t Be Tender Love Me Cruel"
"Hellbound"
"Dancing With The Devil"
"Twilight"
"I’m Gonna Find Out"
"Luna In The Sky Forever"
"The Murderer"
"Whore Of Babylon"
"The Pit"
"Another Infinity"

CVLT OV THE SVN Reveals Album Details, First Music Video



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