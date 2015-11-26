Новое видео CVLT OV THE SVN

"My Venom", новое видео группы CVLT OV THE SVN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Dragon!", выходящего седьмого мая на Napalm Records.
Трек-лист:
"We Are The Dragon"
"My Venom"
"Don’t Be Tender Love Me Cruel"
"Hellbound"
"Dancing With The Devil"
"Twilight"
"I’m Gonna Find Out"
"Luna In The Sky Forever"
"The Murderer"
"Whore Of Babylon"
"The Pit"
"Another Infinity"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).