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Cvlt Ov the Svn

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Видео с текстом от CVLT OV THE SVN



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"Hellbound", новое видео с текстом от группы CVLT OV THE SVN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Dragon!", выходящего седьмого мая на Napalm Records.

Трек-лист:

"We Are The Dragon"
"My Venom"
"Don’t Be Tender Love Me Cruel"
"Hellbound"
"Dancing With The Devil"
"Twilight"
"I’m Gonna Find Out"
"Luna In The Sky Forever"
"The Murderer"
"Whore Of Babylon"
"The Pit"
"Another Infinity"

CVLT OV THE SVN Debut "Hellbound" Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

CosmicBear


7 апр 2021, 17:09		крвто

klim


7 апр 2021, 17:57		О, SVN - довольно неплохая в свое время была система контроля версий

resurgamresponses


7 апр 2021, 18:50		картинки крутые, а это готик значит метал


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