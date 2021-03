сегодня



Кавер-версия SAVAGE GARDEN от LORD



Группа LORD представила собственное прочтение хита SAVAGE GARDEN “To The Moon And Back”. Этот трек будет включен в новый альбом Undercovers Vol. 1, релиз которого намечен на второе апреля на Dominus Records.



Трек-лист:



"To The Moon And Back" (Savage Garden cover)

"Judas Be Yy Guide" (Iron Maiden cover)

"Send Me An Angel" (Real Life cover)

"Of Sins And Shadows" (Symphony X cover)

"Message In A Bottle" (The Police cover)

"Shattered" (Pantera cover)

"Playing To Win" (Little River Band, John Farnham cover)

"Someone’s Crying" (Helloween cover)

"Hard To Live" (Harem Scarem cover)

"Creeping Death" (Live - Metallica cover)

"(I Just) Died In Your Arms" (Cutting Crew cover)

"Reckless" (Judas Priest cover)

"Silent Jealousy" (X Japan cover)

"I Want Out" (Live - Helloween cover)

"The Sun Always Shines On TV" (A-ha cover)

"The Whisper" (Queensryche cover)

"Touch The Fire" (Icehouse cover)

"Wild Child" (Live - W.A.S.P. cover)

"Break The Ice" (John Farnham cover)

"Runaway" (Bon Jovi cover)

"On A Night Like This" (Kylie Minogue cover)

"Madhouse" by Blackened Angel (Anthrax cover)

"Night People" by Blackened Angel (Dio cover)

Undercovers Vol.1 by LORD





