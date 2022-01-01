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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Lord

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11 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LORD

3 янв 2022 : 		 Кавер-версии JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN от LORD

18 апр 2021 : 		 LORD взял первое место

5 мар 2021 : 		 Кавер-версия SAVAGE GARDEN от LORD

20 май 2020 : 		 Видео с текстом от LORD

1 апр 2016 : 		 LORD перезаписали дебютный альбом

4 ноя 2015 : 		 Новое видео LORD

16 июн 2015 : 		 Трейлер нового ЕР LORD

3 окт 2014 : 		 Бокс-сет LORD выйдет в ноябре

24 фев 2014 : 		 LORD расстались с барабанщиком

22 июл 2013 : 		 Новый сингл LORD выйдет в августе

10 фев 2013 : 		 Видео с текстом от LORD

24 янв 2013 : 		 Новый альбом LORD выйдет в феврале

29 ноя 2012 : 		 Новое видео LORD

12 сен 2012 : 		 Новое видео LORD

8 июн 2012 : 		 Детали нового альбома LORD

18 июл 2011 : 		 Новое видео LORD

13 июн 2011 : 		 Новое видео LORD

24 авг 2010 : 		 LORD раскрыли подробности нового EP

17 авг 2010 : 		 LORD выустят ЕР

16 июн 2010 : 		 Новое видео LORD

27 май 2010 : 		 Новое видео LORD на кавер-версию KYLIE MINOGUE

13 сен 2009 : 		 LORD : новое видео "New Horizons" в сети

23 июл 2009 : 		 В записи нового альбома LORD приняли участие члены DIO, MEGADETH, ANGRA
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления LORD



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Профессиональное видео с выступления LORD, которое состоялось я рамках ProgPower USA XVII, доступно для просмотра ниже.

Australia's LORD Release Complete Pro-Shot Live At ProgPower XVII Show On YouTube




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