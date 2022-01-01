×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
8
Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»
8
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS
8
TESTAMENT готовят балладу
7
FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
все новости группы
Lord
Австралия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.lord.net.au
Myspace:
http://www.myspace.com/lordaus
11 окт 2022
:
Профессиональное видео с выступления LORD
3 янв 2022
:
Кавер-версии JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN от LORD
18 апр 2021
:
LORD взял первое место
5 мар 2021
:
Кавер-версия SAVAGE GARDEN от LORD
20 май 2020
:
Видео с текстом от LORD
1 апр 2016
:
LORD перезаписали дебютный альбом
4 ноя 2015
:
Новое видео LORD
16 июн 2015
:
Трейлер нового ЕР LORD
3 окт 2014
:
Бокс-сет LORD выйдет в ноябре
24 фев 2014
:
LORD расстались с барабанщиком
22 июл 2013
:
Новый сингл LORD выйдет в августе
10 фев 2013
:
Видео с текстом от LORD
24 янв 2013
:
Новый альбом LORD выйдет в феврале
29 ноя 2012
:
Новое видео LORD
12 сен 2012
:
Новое видео LORD
8 июн 2012
:
Детали нового альбома LORD
18 июл 2011
:
Новое видео LORD
13 июн 2011
:
Новое видео LORD
24 авг 2010
:
LORD раскрыли подробности нового EP
17 авг 2010
:
LORD выустят ЕР
16 июн 2010
:
Новое видео LORD
27 май 2010
:
Новое видео LORD на кавер-версию KYLIE MINOGUE
13 сен 2009
:
LORD : новое видео "New Horizons" в сети
23 июл 2009
:
В записи нового альбома LORD приняли участие члены DIO, MEGADETH, ANGRA
сегодня
Профессиональное видео с выступления LORD
Профессиональное видео с выступления LORD, которое состоялось я рамках ProgPower USA XVII, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 123
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет