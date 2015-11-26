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Venues

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Страна
GermanyГермания
Стиль
-



6 мар 2021 : 		 Новое видео VENUES
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|||| сегодня

Новое видео VENUES



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"Rite Of Passage", новое видео группы VENUES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Solace, выходящего 27 августа на Arising Empire.

Трек-лист:

"Razorblade Teeth"
"Whydah Gally"
"Rite Of Passage"
"Uncaged Birds"
"Into The Fire"
"Down Below"
"Shifting Colors"
"Our Destiny"
"Deceptive Faces"
"Mountains"

VENUES Drop NSFW "Rite Of Passage" Video



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