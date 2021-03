все новости группы







Германия

Facebook: https://www.facebook.com/VENUESofficial/





6 мар 2021 : Новое видео VENUES



Новое видео VENUES



"Rite Of Passage", новое видео группы VENUES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Solace, выходящего 27 августа на Arising Empire.



Трек-лист:



"Razorblade Teeth"

"Whydah Gally"

"Rite Of Passage"

"Uncaged Birds"

"Into The Fire"

"Down Below"

"Shifting Colors"

"Our Destiny"

"Deceptive Faces"

"Mountains"







