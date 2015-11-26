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13 апр 2021
Новое видео VENUES
"Shifting Colors", новое видео группы VENUES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Solace, выходящего 27 августа на Arising Empire.
Трек-лист:
"Razorblade Teeth"
"Whydah Gally"
"Rite Of Passage"
"Uncaged Birds"
"Into The Fire"
"Down Below"
"Shifting Colors"
"Our Destiny"
"Deceptive Faces"
"Mountains"
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