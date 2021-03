все новости группы







11 мар 2021 : Первая за 40 лет песня TOUCH



"Tomorrow Never Comes", новое видео группы TOUCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes", выходящего тридцатого апреля. Это первый студийный материал группы за последние сорок лет. В 1980 году коллектив выступал на фестивале Monsters Of Rock, Castle Donington, и композиция "Don't You Know What Love Is" вошла в видеонарезку о концерте.



Трек-лист:



"Tomorrow Never Comes"

"Let It Come"

"Swan Song"

"Try To Let Go"

"Fire and Ice"

"Trippin' Over Shadows"

"Frozen Ground"

"Lil Bit of Rock N Roll"

"Glass"

"Scream at the Sky"

"Wanna Hear You Say"

"Run For Your Life"







