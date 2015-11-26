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Touch

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Новое видео TOUCH



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"Trippin' Over Shadows", новое видео группы TOUCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes".

Трек-лист:

"Tomorrow Never Comes"
"Let It Come"
"Swan Song"
"Try To Let Go"
"Fire and Ice"
"Trippin' Over Shadows"
"Frozen Ground"
"Lil Bit of Rock N Roll"
"Glass"
"Scream at the Sky"
"Wanna Hear You Say"
"Run For Your Life"

TOUCH Release



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