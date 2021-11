сегодня



Новое видео TOUCH



"Trippin' Over Shadows", новое видео группы TOUCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes".



Трек-лист:



"Tomorrow Never Comes"

"Let It Come"

"Swan Song"

"Try To Let Go"

"Fire and Ice"

"Trippin' Over Shadows"

"Frozen Ground"

"Lil Bit of Rock N Roll"

"Glass"

"Scream at the Sky"

"Wanna Hear You Say"

"Run For Your Life"







+0 -0



просмотров: 163