Новое видео TOUCH

"Trippin' Over Shadows", новое видео группы TOUCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes".
Трек-лист:
"Tomorrow Never Comes"
"Let It Come"
"Swan Song"
"Try To Let Go"
"Fire and Ice"
"Trippin' Over Shadows"
"Frozen Ground"
"Lil Bit of Rock N Roll"
"Glass"
"Scream at the Sky"
"Wanna Hear You Say"
"Run For Your Life"
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