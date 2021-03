сегодня



Новое видео DEVIL SOLD HIS SOUL



"Burdened", новое видео группы DEVIL SOLD HIS SOUL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Loss", выходящего девятого апреля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Ardour"

"Witness Marks"

"Burdened"

"Tateishi"

"The Narcissist"

"Beyond Reach"

"Signal Fire"

"Acrinomy"

"But Not Forgotten"

"Loss" http://www.devilsoldhissoul.com/







