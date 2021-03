сегодня



Трейлер нового альбома DEVIL SOLD HIS SOUL



Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому DEVIL SOLD HIS SOUL, "Loss", выход которого намечен на девятое апреля.



Трек-лист:



"Ardour"

"Witness Marks"

"Burdened"

"Tateishi"

"The Narcissist"

"Beyond Reach"

"Signal Fire"

"Acrinomy"

"But Not Forgotten"

"Loss"







