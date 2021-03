сегодня



KEE MARCELLO и TOMMY HEART в OUT OF THIS WORLD



Второго апреля на JVC/Victor состоится релиз дебютного альбома группы OUT OF THIS WORLD, в состав которой входят бывший гитарист EUROPE Kee Marcello и вокалист FAIR WARNING Tommy Heart. Партии клавиш для четырёх композиций записал Don Airey из DEEP PURPLE.



Трек-лист:



"Twilight"

"Hanging On"

"In A Million Years"

"Lighting Up My Dark"

"Staring At The Sun"

"The Warrior"

"Up To You"

"Ain’t Gonna Let You Go"

"Only You Can Teach Me How To Love Again"

"Not Tonight"



Live From The Heat (live album):



"The Stormv (Kee Of Hearts)

"A New Dimension" (Kee Of Hearts)

"Let The Good Times Rock" (Europe)

"Burning Heart" (Fair Warning)

"Save Me" (Fair Warning)

"Twist Of Fate" (Kee Of Hearts)

"Open Your Heart" (Europe)

"Momentum" (Instr.) (Out Of This World)

"Superstitious" (Europe)

"Ready Or Not" (Europe)



Трейлер доступен ниже.







