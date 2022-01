Новое видео OUT OF THIS WORLD

сегодня



"In A Million Years", новое видео группы OUT OF THIS WORLD, в состав которой входят Kee Marcello (ex- EUROPE), Tommy Heart (Fair Warning), Ken Sandin (Alien) и Darby Todd (Devin Townsend, Gary Moore, The Darkness), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного на Atomic Fire.



Трек-лист:



“Twilight”

“Hanging On”

“In A Million Years”

“Lighting Up My Dark”

“Staring At The Sun”

“The Warrior”

“Up To You”

“Ain’t Gonna Let You Go”

“Only You Can Teach Me How To Love Again”

“Not Tonight”

“Twilight” (Demo Version)*

“In A Million Years” (Demo Version)*

“Lighting Up My Dark” (Demo Version)*



*Bonus tracks



Bonus Live CD/LP

“Let The Good Times Rock”

“Burning Heart”

“Save Me”

“Open Your Heart”

“Momentum” (Instrumental)

“Superstitious”

“Ready Or Not”







