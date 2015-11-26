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For Ruin

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Новая песня FOR RUIN



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“In Vain”, новая песня группы FOR RUIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Relapse", выход которого запланирован на первое апреля в цифровом виде.

Трек-лист:

“Devout”
“Only The Dead”
“In Vain”
“Bastion”

IrelandвЂ™s FOR RUIN вЂ“ New Single вЂњIn VainвЂќ Streaming; Relapse EP Out In April



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