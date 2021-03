сегодня



Новая песня FOR RUIN



“In Vain”, новая песня группы FOR RUIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Relapse", выход которого запланирован на первое апреля в цифровом виде.



Трек-лист:



“Devout”

“Only The Dead”

“In Vain”

“Bastion”







