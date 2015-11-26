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For Ruin
Ирландия
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http://www.forruin.com
Myspace:
http://www.myspace.com/forruinband
Facebook:
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19 мар 2021
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Новая песня FOR RUIN
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Новая песня FOR RUIN
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FOR RUIN завершили работу над новым альбомом
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Новая песня
FOR RUIN
“In Vain”, новая песня группы FOR RUIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Relapse", выход которого запланирован на первое апреля в цифровом виде.
Трек-лист:
“Devout”
“Only The Dead”
“In Vain”
“Bastion”
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).