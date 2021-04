3 апр 2021



Новый ЕР FOR RUIN доступен для прослушивания



"Relapse", новый ЕР группы FOR RUIN, доступен для прослушивания ниже. Мастеринг материала проводил Marko Tervonen (The Crown) в Studio-MT, Sweden, а оформление сделал Ken Coleman (Morbid Angel, The Cranberries).



Трек-лист:



“Devout”

“Only The Dead”

“In Vain”

“Bastion”







просмотров: 180