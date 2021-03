все новости группы







Karpenter

?

-

-





21 мар 2021 : KARPENTER на Rockshots Records



сегодня



KARPENTER на Rockshots Records



Rockshots Records объявили о заключении контракта с группой KARPENTER, названной так в честь Джона Карпентера. В состав коллектива входят бывшие участники FIGHTCAST Filippo Tellerini, Francesco Vicini и Marco Biondi, а также Federico Conti (Creep), Manuel Nucci и Michele Mingozzi (Figure of Six). Релиз нового альбома, получившего название "Sleepless", намечен на 28 мая.



Композиции вдохновлены разными фильмами-хоррорами, так, к примеру "Shark" — Jaws, "The Manor" — Army of Darkness, "Perfection Valley" — Tremors, "No Vacancy" — Alfred Hitchock's Psycho.



Трек-лист:



"Sleepless"

"Mechanical Sense"

"Perfection Valley"

"Falconer"

"Shark"

"The Manor"

"The Hardest Party"

"The Swamp Thing"

"No Vacancy"

"Dark Mountain Side"







+0 -0



просмотров: 147