Новое видео KARPENTER



"Mechanical Sense", новое видео группы KARPENTER, в состав которой входят бывшие участники FIGHTCAST Filippo Tellerini, Francesco Vicini и Marco Biondi, а также Federico Conti (Creep), Manuel Nucci и Michele Mingozzi (Figure of Six), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sleepless", выходящего 28 мая на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Sleepless"

"Mechanical Sense"

"Perfection Valley"

"Falconer"

"Shark"

"The Manor"

"The Hardest Party"

"The Swamp Thing"

"No Vacancy"

"Dark Mountain Side"







