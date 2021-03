сегодня



Новый альбом SILENT VERDICT выйдет весной



Шведская мелодик дэт металл группа SILENT VERDICT заключила соглашение с лейблом WormholeDeath, на котором 30 апреля состоится релиз дебютного альбома Condemned:



"Pure"

"Cinder"

"I Am Forsaken"

"Before You Were Hated"

"Panic"

"Gone"

"Kings Of Heresy"

"The Living Are Truly Dead"

"Nocturnal Law"

"Unholy Arrival"







