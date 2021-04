31 мар 2021



Видео с текстом от SILENT VERDICT



SILENT VERDICT опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Am Forsaken", которая взята из нового альбома Condemned, выход которого намечен на тридцатое апреля на WormholeDeath:



"Pure"

"Cinder"

"I Am Forsaken"

"Before You Were Hated"

"Panic"

"Gone"

"Kings Of Heresy"

"The Living Are Truly Dead"

"Nocturnal Law"

"Unholy Arrival"







