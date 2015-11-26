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BRANT BJORK пытался поговорить с JOSH'ем HOMME о KYUSS



BRANT BJORK пытался поговорить с JOSH'ем HOMME о воссоединении KYUSS. В рамках недавнего интервью он ответил на вопрос, что думает о словах Homme о том, что группе стоило закончить, находясь на вершине:



«Это интересный комментарий, и я могу полностью понять его чувства, потому что я был очень расстроен тем, как KYUSS распались в 1995-м; я не хотел, чтобы всё так закончилось. То, что мы должны были сделать, — это никогда не разваливаться. Мы были известны как молодые чуваки, а давайте признаем, мы были молоды, и в таком возрасте трудно удержаться от резких движений — если бы мы знали, как удержать группу, мы могли бы просто заставить двигаться её всё время вперёд, взяв необходимые паузы для того, чтобы заниматься другими вещами. Но да, у него есть такая возможность — остановиться, переродиться и заново что-то придумать, и да, я разделяю его разочарование. Но всегда есть способ сделать это, нужно лишь общение. Я всегда говорил, что если ты общаешься, ты можешь говорить, и если ты можешь говорить, ты можешь творить. Вот как это работает. И если ты не общаешься, тогда не будет никакого творчества. И вот в чём проблема — мы не можем общаться. На протяжении многих лет мы с ним контролировали существующую группу и у нас появились проблемы в коммуникации. Что интересно, потому что когда мы были детьми, мы отлично общались. Мы не испытывали проблем в общении, отношениях и творчестве, именно это породило то партнёрство, что было внутри команды. А потом общение сошло на нет, и мы так и не смогли собрать всё воедино.



Я слышал это мнение. И, что интересно, я подумал, что оно весьма уместно, мне ещё и Nick позвонил и сказал: "Эй, тебе стоит заценить это". Я подумал: "О да. Конечно, чувак. Вот это да". И я послушал его. И если честно, было очень приятно услышать, как он говорит, являясь тем, кто он есть. Я с ним не общаюсь, у меня с ним нет больше никаких отношений, так что я не знаю, как он, где он и чем занимается. Но с точки зрения того, что у нас было и что мы делали с KYUSS, я считаю, что это были здравые слова и здравый взгляд на вещи. И даже дошло до того, что мой друг сказал мне: "Эй, знаешь что? Может быть, сейчас самое время протянуть ему руку помощи". И я подумал: "Да, это неплохая идея, чувак. Я думаю, что мы уже достаточно прожили, и после всего того, что мы сделали и пережили индивидуально и даже коллективно, когда мы были моложе, я полагаю, что нет никаких причин, чтобы просто не сказать: "Эй, чувак..." Не применительно к тому, что я сейчас делаю с Nick'ом в STONER — просто сказать ему: "Эй, почему бы нам просто не попробовать вернуться к тому времени, когда мы были профессиональными музыкантами". Потому что во всём есть отправная точка. Может быть, есть возможность вернуться назад до того момента, когда всё это случилось, и попробовать восстановить отношения. Я не знаю. Может, это просто моя фантазия. Я не знаю. Но идея такая была. И я протянул ему руку помощи. На что он мне ответил: "Да, давай поговорим. Я перезвоню тебе". А я такой: "Ладно. Круто, чувак". Но никакого звонка не было, поэтому что ещё сказать по этому поводу, я просто не знаю.



Что касается воссоединения KYUSS, это была моя попытка не то чтобы вернуть группу обратно, но, по крайней мере, развить некоторое общение с Josh'ем. И поначалу казалось, что пришло время, и [мы] на самом деле могли бы быть в состоянии общаться. Но этого не произошло. Это было несколько месяцев назад, так что ясно, что никакого движения уже не будет. Но кто знает? Может быть, он соберёт свою версию KYUSS или что-то в этом роде. Я не знаю, что он собирается делать. Надо просто посмотреть и подождать».







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