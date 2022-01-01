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NICK OLIVERI — о правах на имя KYUSS



NICK OLIVERI в рамках беседы на фестивале Hellfest рассказал о том, какова ситуация с правами на KYUSS:



«Лично я считаю, что это уже группа для фанатов. Когда она существовала [с конца 1980-х] до 1995-го года, когда за ней стояла звукозаписывающая компания, как группа она достигла такой высоты [поднимает руку над землёй]. И когда она распалась, спустя годы фанаты обменивались MP3, CD, кассетами, чем угодно, и она выросла до таких размеров [поднимает руку гораздо выше] без какого-либо давления со стороны лейбла, без самого существования. Так что это уже фанатская группа — они пошли дальше, чем мы.



Фанаты хотели, чтобы мы играли. Я бы хотел, чтобы мы могли играть. Но у меня нет никакой собственности или доли в названии. Название придумал Brant, но у него нет права собственности на него. В какой-то момент он ушёл из коллектива, и название зарегистрировали оставшиеся участники. Так что всё просто. Я отношусь к этому по-разному. Мне казалось, зачем тебе владеть названием, если ты хочешь убить проект? Позвольте нам работать с ним и хорошо проводить время. Мы играем песни со всем уважением к музыке, на которое способны, настолько близко к ней, насколько это возможно. И мы в долгу перед фанатами».







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