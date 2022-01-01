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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Kyuss

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7 окт 2022 : 		 NICK OLIVERI — о правах на имя KYUSS

25 мар 2021 : 		 BRANT BJORK пытался поговорить с JOSH'ем HOMME о KYUSS

15 фев 2014 : 		 Бывший вокалист KYUSS на Napalm Records

1 июн 2012 : 		 Видео с выступления нового состава KYUSS LIVES!

21 фев 2012 : 		 KYUSS LIVES! приступили к сведению концертного альбома

17 дек 2011 : 		 Новый год с KYUSS LIVES!

14 ноя 2011 : 		 Видео с выступления KYUSS LIVES!

2 сен 2011 : 		 KYUSS LIVES! в 'The Daily Habit'

14 авг 2011 : 		 Басисту KYUSS LIVES!/Ex-QUEENS OF THE STONE AGE грозит пятнадцать лет лишения свободы

10 апр 2011 : 		 Видео с выступления KYUSS LIVES!

14 мар 2011 : 		 Видео с выступления KYUSS LIVES!

15 дек 2010 : 		 KYUSS LIVES! запишут новый альбом

3 ноя 2010 : 		 KYUSS без JOSH'a HOMME

24 июн 2010 : 		 KYUSS собрались для одного выступления
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NICK OLIVERI — о правах на имя KYUSS



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NICK OLIVERI в рамках беседы на фестивале Hellfest рассказал о том, какова ситуация с правами на KYUSS:

«Лично я считаю, что это уже группа для фанатов. Когда она существовала [с конца 1980-х] до 1995-го года, когда за ней стояла звукозаписывающая компания, как группа она достигла такой высоты [поднимает руку над землёй]. И когда она распалась, спустя годы фанаты обменивались MP3, CD, кассетами, чем угодно, и она выросла до таких размеров [поднимает руку гораздо выше] без какого-либо давления со стороны лейбла, без самого существования. Так что это уже фанатская группа — они пошли дальше, чем мы.

Фанаты хотели, чтобы мы играли. Я бы хотел, чтобы мы могли играть. Но у меня нет никакой собственности или доли в названии. Название придумал Brant, но у него нет права собственности на него. В какой-то момент он ушёл из коллектива, и название зарегистрировали оставшиеся участники. Так что всё просто. Я отношусь к этому по-разному. Мне казалось, зачем тебе владеть названием, если ты хочешь убить проект? Позвольте нам работать с ним и хорошо проводить время. Мы играем песни со всем уважением к музыке, на которое способны, настолько близко к ней, насколько это возможно. И мы в долгу перед фанатами».




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