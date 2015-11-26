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Новое видео YAUTJA



"Tethered", новое видео группы YAUTJA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Lurch, выходящего 21 на Relapse Records:



“A Killing Joke”

“The Spectacle”

“Wired Depths”

“Undesirables”

“Tethered”

“Clock Cleaner”

“Catastrophic”

“The Weight”

“Before The Foal”

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