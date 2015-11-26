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Yautja

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Новое видео YAUTJA



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"The Weight", новое видео группы YAUTJA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Lurch", выходящего 21 мая на Relapse Records.

Трек-лист:

“A Killing Joke”
“The Spectacle”
“Wired Depths”
“Undesirables”
“Tethered”
“Clock Cleaner”
“Catastrophic”
“The Weight”
“Before The Foal”

YAUTJA Debut Music Video For New Song



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