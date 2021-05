сегодня



Новое видео YAUTJA



"The Weight", новое видео группы YAUTJA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Lurch", выходящего 21 мая на Relapse Records.



Трек-лист:



“A Killing Joke”

“The Spectacle”

“Wired Depths”

“Undesirables”

“Tethered”

“Clock Cleaner”

“Catastrophic”

“The Weight”

“Before The Foal”







