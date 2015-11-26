Музыканты OCEANS OF SLUMBER, VESPERIAN SORROW в NAHAYA
"Deific Mask", новое видео группы NAHAYA, в состав которой входят участники Oceans of Slumber, Vesperian Sorrow, ex-Kingdom Collapse, Painting The Massacre, Cerebral Desecration, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vital Alchemy, выходящего 21 мая на Rockshots Records.
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