Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 24
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 23
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 20
[= ||| все новости группы



*

Nahaya

*
| - |

|||| сегодня

Музыканты OCEANS OF SLUMBER, VESPERIAN SORROW в NAHAYA



*
zoom
*
* *
"Deific Mask", новое видео группы NAHAYA, в состав которой входят участники Oceans of Slumber, Vesperian Sorrow, ex-Kingdom Collapse, Painting The Massacre, Cerebral Desecration, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vital Alchemy, выходящего 21 мая на Rockshots Records.

Трек-лист:

“Madness Of Maenads”
“Deific Mask”
“Vital Alchemy”
“Incubator”
“Kali Yuga”
“Midnight Fidelio”
“Aghori Fires”

NAHAYA Feat. OCEANS OF SLUMBER, VESPERIAN SORROW Members Release вЂњDeific MaskвЂќ Video; New Album Out In May



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 67

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом