26 апр 2021



Новое видео NAHAYA



"Incubator", новое видео группы NAHAYA, в состав которой входят участники Oceans of Slumber, Vesperian Sorrow, ex-Kingdom Collapse, Painting The Massacre, Cerebral Desecration, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vital Alchemy, выходящего 21 мая на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Madness Of Maenads”

“Deific Mask”

“Vital Alchemy”

“Incubator”

“Kali Yuga”

“Midnight Fidelio”

“Aghori Fires”







