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Новая песня GHASTLY
“Parasites", новая песня группы GHASTLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mercurial Passages, выход которого запланирован на 28 мая на 20 Buck Spin:
“Ouroborus”
“Out Of The Psychic Blue”
“Sea Of Light”
“Perdition”
“Parasites”
“Dawnless Dreams”
“Mirror Horizon”
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