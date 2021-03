все новости группы







Ghastly

Финляндия

Facebook: https://www.facebook.com/ghastlydeathmetal





24 мар 2021 : Новая песня GHASTLY



Новая песня GHASTLY



“Parasites", новая песня группы GHASTLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mercurial Passages, выход которого запланирован на 28 мая на 20 Buck Spin:



“Ouroborus”

“Out Of The Psychic Blue”

“Sea Of Light”

“Perdition”

“Parasites”

“Dawnless Dreams”

“Mirror Horizon”







