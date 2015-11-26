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Новая песня GHASTLY



“Perdition”, новая песня группы GHASTLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mercurial Passages", выход которого запланирован на 28 мая на 20 Buck Spin.



Трек-лист:



“Ouroborus”

“Out Of The Psychic Blue”

“Sea Of Light”

“Perdition”

“Parasites”

“Dawnless Dreams”

“Mirror Horizon”

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