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Ghastly

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Новая песня GHASTLY



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“Perdition”, новая песня группы GHASTLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mercurial Passages", выход которого запланирован на 28 мая на 20 Buck Spin.

Трек-лист:

“Ouroborus”
“Out Of The Psychic Blue”
“Sea Of Light”
“Perdition”
“Parasites”
“Dawnless Dreams”
“Mirror Horizon”

FinlandвЂ™s GHASTLY Streaming вЂњPerditionвЂќ Single



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