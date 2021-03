28 мар 2021



Новое видео IMAGES OF EDEN



"My Promise", новое видео группы IMAGES OF EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Angel Born:



“Autumn Is Burning”

“Angel Born”

“My Promise”

“Where Dreams Begin”

“If?”

“Killing God”

“Fight The Good Fight”

“War Room”

“Serenity Reign”

“Animation In A Still World”

“Marigold Sun”

“In Memory Of Me”







