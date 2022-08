сегодня



Новая песня IMAGES OF EDEN



"Survivor’s Guilt", новая песня группы IMAGES OF EDEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Weathered And Torn, выход которого запланирован на 16 сентября:



"Count To Zero

"Survivor’s Guilt

"Weathered And Torn

"Coexistence

"The Dead Me







