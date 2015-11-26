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Chickenfoot

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30 мар 2021 : 		 CHICKENFOOT ещё не спели последнюю песню

12 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания CHICKENFOOT

21 май 2018 : 		 Акустика от CHICKENFOOT

8 фев 2018 : 		 JOE SATRIANI надеется, что CHICKENFOOT окажутся в студии летом

30 мар 2017 : 		 CHICKENFOOT исполняют DEEP PURPLE

15 фев 2017 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

8 фев 2017 : 		 Новая песня CHICKENFOOT

26 янв 2017 : 		 Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной

9 май 2016 : 		 CHICKENFOOT исполнили новую песню

3 май 2016 : 		 Видео с репетиции CHICKENFOOT

21 янв 2016 : 		 CHICKENFOOT почти закончили запись новой песни

30 сен 2015 : 		 SAMMY HAGAR подтвердил планы по созданию новой музыки CHICKENFOOT

10 сен 2015 : 		 CHICKENFOOT работают над новой песней

12 июн 2015 : 		 JOE SATRIANI: записать новый CHICKENFOOT "невозможно"

17 дек 2014 : 		 CHAD SMITH «хотел бы ещё что-нибудь делать» с CHICKENFOOT

4 дек 2014 : 		 JOE SATRIANI считает, что CHICKENFOOT «ещё есть что сказать»

18 ноя 2014 : 		 SAMMY HAGAR прояснил свои комментарии относительно CHICKENFOOT

25 дек 2012 : 		 CHICKENFOOT берут паузу

16 ноя 2012 : 		 Бокс-сет от CHICKENFOOT

18 окт 2012 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 авг 2012 : 		 Дебют CHICKENFOOT выйдет с бонус-треками

13 авг 2012 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT вряд ли выйдет раньше, чем через год

25 июл 2012 : 		 Барабанщик CHICKENFOOT выступил со STEEL PANTHER

18 май 2012 : 		 CHAD SMITH присоединился к CHICKENFOOT

5 мар 2012 : 		 Вокалист CHICKENFOOT о RONNIE MONTROSE

23 янв 2012 : 		 Выступление CHICKENFOOT в Германии снимали для телетрансляции
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CHICKENFOOT ещё не спели последнюю песню



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В рамках недавнего интервью с Michael Anthony у него спросили, есть ли какие-то планы относительно CHICKENFOOT, на что он ответил:

«Я думаю, что совершенно точно какая-то активность от группы в будущем намечается. Мы с Sammy обсуждаем это на постоянной основе, и я переписываюсь с Joe и Chad'ом, если у нас нет возможности поговорить. И я знаю, что Joe тоже очень хочет это сделать!»

MICHAEL ANTHONY: CHICKENFOOT Will





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