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CHICKENFOOT ещё не спели последнюю песню



В рамках недавнего интервью с Michael Anthony у него спросили, есть ли какие-то планы относительно CHICKENFOOT, на что он ответил:



«Я думаю, что совершенно точно какая-то активность от группы в будущем намечается. Мы с Sammy обсуждаем это на постоянной основе, и я переписываюсь с Joe и Chad'ом, если у нас нет возможности поговорить. И я знаю, что Joe тоже очень хочет это сделать!»







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