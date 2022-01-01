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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
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Chickenfoot

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24 фев 2022 : 		 JOE SATRIANI готов к работе с CHICKENFOOT

30 мар 2021 : 		 CHICKENFOOT ещё не спели последнюю песню

12 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания CHICKENFOOT

21 май 2018 : 		 Акустика от CHICKENFOOT

8 фев 2018 : 		 JOE SATRIANI надеется, что CHICKENFOOT окажутся в студии летом

30 мар 2017 : 		 CHICKENFOOT исполняют DEEP PURPLE

15 фев 2017 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

8 фев 2017 : 		 Новая песня CHICKENFOOT

26 янв 2017 : 		 Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной

9 май 2016 : 		 CHICKENFOOT исполнили новую песню

3 май 2016 : 		 Видео с репетиции CHICKENFOOT

21 янв 2016 : 		 CHICKENFOOT почти закончили запись новой песни

30 сен 2015 : 		 SAMMY HAGAR подтвердил планы по созданию новой музыки CHICKENFOOT

10 сен 2015 : 		 CHICKENFOOT работают над новой песней

12 июн 2015 : 		 JOE SATRIANI: записать новый CHICKENFOOT "невозможно"

17 дек 2014 : 		 CHAD SMITH «хотел бы ещё что-нибудь делать» с CHICKENFOOT

4 дек 2014 : 		 JOE SATRIANI считает, что CHICKENFOOT «ещё есть что сказать»

18 ноя 2014 : 		 SAMMY HAGAR прояснил свои комментарии относительно CHICKENFOOT

25 дек 2012 : 		 CHICKENFOOT берут паузу

16 ноя 2012 : 		 Бокс-сет от CHICKENFOOT

18 окт 2012 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 авг 2012 : 		 Дебют CHICKENFOOT выйдет с бонус-треками

13 авг 2012 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT вряд ли выйдет раньше, чем через год

25 июл 2012 : 		 Барабанщик CHICKENFOOT выступил со STEEL PANTHER

18 май 2012 : 		 CHAD SMITH присоединился к CHICKENFOOT

5 мар 2012 : 		 Вокалист CHICKENFOOT о RONNIE MONTROSE
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JOE SATRIANI готов к работе с CHICKENFOOT



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JOE SATRIANI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, остались ли какие-либо планы относительно CHICKENFOOT:

«Думаю, да... Кажется, в последний раз, когда я был в самом плохом настроении по поводу CHICKENFOOT, я находился у тебя в студии, и ты, кажется, удивился, когда я сказал, что буду рад поработать с другими людьми, потому что признал, что с этими парнями уже ничего нового не получится. После этого я немного отошёл от разговоров, потому что подумал, что просто не хочу быть тем самым парнем. Тем парнем, который всегда говорит: "Давайте, ребята. Давайте снова соберём группу".

Я всё ещё считаю, что инициатива должна исходить с другой стороны, потому что они очень заняты. Например, Chad прямо сейчас собирается начать мировое турне с RED HOT CHILI PEPPERS и выпустить новый альбом. Так что реальность такова, что у него действительно не будет возможности заниматься CHICKENFOOT в течение довольно долгого промежутка времени. Я не хочу больше доставать его по этому поводу. Но мы с Sammy общаемся каждую неделю, и всё в порядке. Все в хороших отношениях. Просто стоит вопрос о том, как нам вписать работу над материалом группы в этот сумасшедший мир, в котором мы живём».

JOE SATRIANI Is Still Open To Doing More Stuff With CHICKENFOOT




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