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JOE SATRIANI готов к работе с CHICKENFOOT



JOE SATRIANI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, остались ли какие-либо планы относительно CHICKENFOOT:



«Думаю, да... Кажется, в последний раз, когда я был в самом плохом настроении по поводу CHICKENFOOT, я находился у тебя в студии, и ты, кажется, удивился, когда я сказал, что буду рад поработать с другими людьми, потому что признал, что с этими парнями уже ничего нового не получится. После этого я немного отошёл от разговоров, потому что подумал, что просто не хочу быть тем самым парнем. Тем парнем, который всегда говорит: "Давайте, ребята. Давайте снова соберём группу".



Я всё ещё считаю, что инициатива должна исходить с другой стороны, потому что они очень заняты. Например, Chad прямо сейчас собирается начать мировое турне с RED HOT CHILI PEPPERS и выпустить новый альбом. Так что реальность такова, что у него действительно не будет возможности заниматься CHICKENFOOT в течение довольно долгого промежутка времени. Я не хочу больше доставать его по этому поводу. Но мы с Sammy общаемся каждую неделю, и всё в порядке. Все в хороших отношениях. Просто стоит вопрос о том, как нам вписать работу над материалом группы в этот сумасшедший мир, в котором мы живём».







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