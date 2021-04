сегодня



Альбомы DIVINE HERESY выйдут на виниле



Спустя более десятилетия M-Theory Audio выпустит 21 мая на виниле два альбома DIVINE HERESY — "Bleed The Fifth" и "Bringer Of Plague". Каждое издание будет дополнено несколькими бонус-треками.



Трек-лист "Bleed The Fifth":



01. Bleed The Fifth



02. Failed Creation



03. This Threat Is Real



04. Impossible Is Nothing



05. Savior Self



06. Rise Of The Scorned



07. False Gospel



08. Soul Decoded



09. Royal Blood Heresy



10. Closure



11. Purity Defiled (bonus track)



12. Creator Defied (bonus track)



Трек-лист "Bringer of Plagues":



01. Facebreaker



02. The Battle Of J. Casey



03. Undivine Prophecies



04. Bringer Of Plagues



05. Redefine



06. Anarchaos



07. Monolithic Doomsday Devices



08. Letter To Mother



09. Enemy Kill



10. Darkness Embedded



11. The End Begins



12. Forever The Failure (bonus track)







