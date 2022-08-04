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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 30
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 20
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Divine Heresy

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4 авг 2022 : 		 Вокалистка ONCE HUMAN в DIVINE HERESY

1 апр 2021 : 		 Альбомы DIVINE HERESY выйдут на виниле

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15 июл 2012 : 		 Бывший вокалист DIVINE HERESY: "Обвиняйте охрану, а не вокалиста LAMB OF GOD"

27 янв 2011 : 		 Из DIVINE HERESY ушёл басист

1 июл 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома DIVINE HERESY

4 июн 2009 : 		 Новая песня DIVINE HERESY доступна для прослушивания

4 дек 2008 : 		 DIVINE HERESY появятся в студии в феврале

20 окт 2008 : 		 DIVINE HERESY: новый клип в сети
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Вокалистка ONCE HUMAN в DIVINE HERESY



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Dino Cazares пригласил в проект DIVINE HERESY вокалистку ONCE HUMAN Lauren Hart:

«Я почти готов к сочинению нового материала с вокалисткой Lauren Hart. Я буду заниматься гитарой и басом. В настоящее время у меня нет барабанщика или басиста для живых выступлений или потенциальной записи, поэтому приглашаю к сотрудничеству заинтересованных профессиональных музыкантов в США.

Позвольте мне прояснить ситуацию: я не буду использовать бывших участников группы. С учётом сказанного, мир праху Джо Пейну — одному из лучших басистов/гитаристов.

В настоящее время мы свободны от звукозаписывающей компании, так что всё это будет финансироваться из наших собственных карманов.

Ps. Это не отменяет никаких других вещей, над которыми я сейчас работаю».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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4 авг 2022
father
Хм, а может она и в Fear Factory вокалисткой теперь будет?
4 авг 2022
gravitgroove
father, если только тот чувак, что не прошел отбор, не наврал, что вокалист будет из Италии.
4 авг 2022
M
Mateas89
Ишь, разошелся. Предыдущих не зовет, видимо, потому что тех не устраивает работать за еду. А новым прямо говорит - ты вложишь свои бабки в мой альбом, а там посмотрим, но скорее всего тоже лесом пойдешь.

просмотров: 390

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