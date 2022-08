сегодня



Вокалистка ONCE HUMAN в DIVINE HERESY



Dino Cazares пригласил в проект DIVINE HERESY вокалистку ONCE HUMAN Lauren Hart:



«Я почти готов к сочинению нового материала с вокалисткой Lauren Hart. Я буду заниматься гитарой и басом. В настоящее время у меня нет барабанщика или басиста для живых выступлений или потенциальной записи, поэтому приглашаю к сотрудничеству заинтересованных профессиональных музыкантов в США.



Позвольте мне прояснить ситуацию: я не буду использовать бывших участников группы. С учётом сказанного, мир праху Джо Пейну — одному из лучших басистов/гитаристов.



В настоящее время мы свободны от звукозаписывающей компании, так что всё это будет финансироваться из наших собственных карманов.



Ps. Это не отменяет никаких других вещей, над которыми я сейчас работаю».









View this post on Instagram

















+2 -1



( 3 ) просмотров: 390