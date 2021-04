31 мар 2021



Новое видео GARBAGE



"The Men Who Rule the World", новое видео группы GARBAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Gods No Masters", выходящего 11 июня на Stunvolume/Infectious Music.



Трек-лист:



01. The Men Who Rule The World



02. The Creeps



03. Uncomfortably Me



04. Wolves



05. Waiting For God



06. Godhead



07. Anonymous XXX



08. A Woman Destroyed



09. Flipping The Bird



10. No Gods No Masters



11. This City Will Kill You



Deluxe Edition (bonus tracks)



12. No Horses



13. Starman



14. Girls Talk (feat. Brody Dalle)



15. Because The Night (feat. Screaming Females)



16. On Fire



17. The Chemicals (feat. Brian Aubert)



18. Destroying Angels (feat. John Doe & Exene Cervenka)



19. Time Will Destroy Everything













