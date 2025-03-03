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*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Garbage

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Новый альбом GARBAGE выйдет весной



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GARBAGE выпустят новую работу, получившую название "Let All That We Imagine Be The Light", 30 мая. Запись проходила в Red Razor Sounds, Los Angeles, Butch Vig's studio Grunge Is Dead и спальне Shirley Manson.

Shirley: «Приступая к созданию этой пластинки, я была полна решимости найти более обнадеживающий, поднимающий настроение мир, в который можно было бы погрузиться. Название альбома «Let All That We Imagine Be The Light» («Пусть все, что мы представляем, будет светом») — идеальный описательный оборот для нашей новой пластинки в целом. Когда на душе темно, необходимо искать в мире светлые, позитивные и прекрасные силы. Это почти как вопрос жизни и смерти. Стратегия выживания.

Наш последний альбом был чрезвычайно откровенным. Он родился из разочарования и возмущения - в нем было что-то вроде выжженной земли, злости. Однако на новой пластинке я почувствовала потребность найти другой вид энергии. Более конструктивной. У меня было видение, как мы выходим из подполья с прожекторами, двигаясь в будущее. В поисках жизни, в поисках любви, в поисках всего хорошего в мире, которого сейчас так мало. Именно эта идея была для меня главной во время создания этой пластинки - что когда все кажется темным, лучше попытаться найти то, что является светом, то, что вызывает чувство любви и добра.

Когда я был молодой, я тяготела к деструктивным идеям. Теперь, когда я стала старше, я считаю, что жизненно важно строить и создавать вместо этого. Я все еще придерживаюсь очень старых романтических представлений о сообществе, об обществе и о мире. Я не хочу жить в мире, создавая хаос, нанося ущерб земле и людям. Я хочу творить добро. Я хочу не причинять вреда».

Трек-лист:

01. There's No Future In Optimism
02. Chinese Fire Horse
03. Hold
04. Have We Met (The Void)
05. Sisyphus
06. Radical
07. Love To Give
08. Get Out My Face AKA Bad Kitty
09. R U Happy Now
10. The Day That I Met God




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3 мар 2025
g
gravitgroove
Посмотрел на Shirley Manson спустя 25 лет (честно, не видел ни новых фото, ни новых видео с того момента до сего часа). Ну что сказать... время не пощадило и её! 58 лет как никак.

Теперь интересно, каким будет Джаред Лето в 60-т.
3 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, это Алиса Фрейндлих

просмотров: 119

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