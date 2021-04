все новости группы







Mad Symphony

?

-

-





1 апр 2021 : Новая песня MAD SYMPHONY



сегодня



Новая песня MAD SYMPHONY



"Truth In The Shadows", новая песня группы MAD SYMPHONY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mad Symphony, выход которого запланирован на тринадцатое мая на MR Records.:



"Do It All Over Again"

"The Next Door"

"Sell Me Out"

"Nothin’"

"Bittersweet Bye Bye"- Recorded by Ted Tosoff at the Dungeon Studios

- Produced by Ted Tosoff and Mad Symphony

- All songs written by Mad Symphony

- Mastered by Bud Bremner/Coastal Mastering

- Online single “Truth In The Shadows” mastered by Greg Reely Mixed - Delwyn Brooks

- Additional editing, arranging, production - Delwyn Brooks

- ReverbNation.Com/DelwynBrooks

- Logo and booklet design by Kevin Wright

- Photography by Toni Ormsby Horncastle/Asher Photography



Mad Symphony:



Kevin Wright - Lead Vocals, Percussion

Dave Groves - Lead Guitar, BG Vocals

Ted Tosoff - Rhythm Guitar, BG Vocals

Mike Russell - Keyboards, BG Vocals

Amrit Prasad - Bass

Wes Hallam - Drums







+0 -0



просмотров: 190