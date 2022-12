сегодня



Новое видео MAD SYMPHONY



"Blood 2 Dust", новое видео группы MAD SYMPHONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood 2 Dust".



Трек-лист:



"Blood 2 Dust"

"I Can’t Remember Your Name"

"Reality Check"

"Judgement Day"

"Truth In The Shadows"







