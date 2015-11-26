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The Damn Truth

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Новая песня THE DAMN TRUTH



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“This Is Who We Are Now", новая песня группы THE DAMN TRUTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Now Or Nowhere, выход которого запланирован на седьмое мая на Spectra Musique / Sony Music. Продюсером материала был Bob Rock (Metallica, Aerosmith, Mötley Crüe, Bon Jovi, Tragically Hip) в студии Bryan Adams’ The Warehouseю, Vancouver.

Трек-лист:

“This Is Who We Are Now”
“Tomorrow”
“Only Love”
“Lonely”
“Everything Fades”
“The Fire”
“Look Innocent”
“Full On You”
“Shot ‘Em”

MontrealвЂ™s THE DAMN TRUTH вЂ“ Now Or Nowhere Album Out In May; вЂњThis Is Who We Are NowвЂќ Single Streaming



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