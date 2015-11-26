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The Damn Truth

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Новая песня THE DAMN TRUTH



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“Only Love”, новая песня группы THE DAMN TRUTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Now Or Nowhere, выход которого состоялся седьмого мая на Spectra Musique / Sony Music. Продюсером материала был Bob Rock (Metallica, Aerosmith, Mötley Crüe, Bon Jovi, Tragically Hip) в студии Bryan Adams’ The Warehouseю, Vancouver.

Трек-лист:

“This Is Who We Are Now”
“Tomorrow”
“Only Love”
“Lonely”
“Everything Fades”
“The Fire”
“Look Innocent”
“Full On You”
“Shot ‘Em”



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