Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 53
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 41
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 31
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 30
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 26
[= ||| все новости группы



*

Akiavel

*
Страна
FranceФранция
Стиль
-



5 апр 2021 : 		 Новое видео AKIAVEL
| - |

|||| сегодня

Новое видео AKIAVEL



*
zoom
*
* *
"Frozen Beauties" , новое видео группы AKIAVEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Væ Victis, выходящего 23 апреля.

Трек-лист:

"Frozen Beauties" 
"Bind Torture Kill"
"Zombie"
"Needles From Hell"
"Comrade"
"Medium"
"The Lady Of Death"
"Pentagram Tattoo"
"Mommy I'm Capable"
"Matrimonial Advertisements" 

AKIAVEL Drops Chilling New Video вЂњFrozen BeautiesвЂќ From Upcoming Album VГ¦ Victis



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 225

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом