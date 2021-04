все новости группы







5 апр 2021 : Новое видео AKIAVEL



Новое видео AKIAVEL



"Frozen Beauties" , новое видео группы AKIAVEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Væ Victis, выходящего 23 апреля.



Трек-лист:



"Frozen Beauties"

"Bind Torture Kill"

"Zombie"

"Needles From Hell"

"Comrade"

"Medium"

"The Lady Of Death"

"Pentagram Tattoo"

"Mommy I'm Capable"

"Matrimonial Advertisements"







