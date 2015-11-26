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Новое видео AKIAVEL
"Frozen Beauties" , новое видео группы AKIAVEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Væ Victis, выходящего 23 апреля.
Трек-лист:
"Frozen Beauties"
"Bind Torture Kill"
"Zombie"
"Needles From Hell"
"Comrade"
"Medium"
"The Lady Of Death"
"Pentagram Tattoo"
"Mommy I'm Capable"
"Matrimonial Advertisements"
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