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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 261
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 42
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 26
[= ||| все новости группы



*

Akiavel

*
Страна
FranceФранция
Стиль
-
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|||| сегодня

Новое видео AKIAVEL



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Lights for Life, новое видео AKIAVEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "INVICTUS", релиз которого намечен на четвертое апреля.




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