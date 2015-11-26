7 апр 2021



LALU на Frontiers



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой LALU, основанной в 2004 году французским композитором Vivien'ом Lalu. В этом году ожидается релиз нового альбома, получившего название "Paint The Sky", партии вокала для которого записал Damian Wilson (Arena, Headspace, Threshold).







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